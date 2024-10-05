Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов образования с Днем учителя

Профессия педагога всегда пользовалась особым уважением в нашем обществе. С ней не может сравниться ни одна другая в стране. Именно вы, учителя, наставники, воспитатели, вооружаете необходимыми знаниями, задаёте нравственные ориентиры, воспитываете ответственных, целеустремлённых граждан нашей великой России. И неважно какой в дальнейшем профессиональный путь мы выбираем, все мы — ваши ученики, и наши успехи — результат ответственного и кропотливого труда педагогов.