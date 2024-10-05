Трамп счел возможным для Израиля ударить по ядерным объектам Ирана

«Неудивительно, что Иран отчаянно хочет, чтобы Камала Харрис стала президентом, потому что они знают, что пока она у власти, они могут использовать Америку в своих интересах», — утверждает Трамп. Он заверил, что в случае его победы на выборах «снова воцарится мир».