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Как в Узбекистане будут развивать креативную экономику — закон

За реализацию государственной политики в данной сфере отвечает Кабинет Министров.

Источник: Sarvar Samigov/CC0

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О креативной экономике», сообщает Минюст РУз.

Цель документа — поддержка, развитие и регулирование отношений в этой области.

Кабинет Министров страны обеспечит реализацию единой государственной политики в сфере креативной экономики. В частности, будут созданы все необходимые условия для того, чтобы жители Узбекистана могли легко проявлять и совершенствовать свой творческий и интеллектуальный потенциал.

Республиканский совет по развитию креативной экономики будет консультировать по вопросам совершенствования индустрии.

На данном этапе к сфере креативной экономики относятся следующие виды деятельности:

  • литературное творчество;
  • прикладное искусство и ремесленничество;
  • архитектура, проектирование и урбанистика;
  • аудиовизуальное искусство;
  • исполнительское искусство;
  • организация концертно-зрелищной деятельности и массовых культурных мероприятий;
  • творческая деятельность в сфере цифровых технологий.

Напомним, со 2 по 4 октября в Ташкенте проходила IV Всемирная конференция по креативной экономике. Участники форума обсудили социальные и экономические проблемы, возникающие из-за стремительного развития информационных технологий и внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в различные сферы деятельности.

экономика
закон