Как в Узбекистане будут развивать креативную экономику — закон

Кабинет Министров страны обеспечит реализацию единой государственной политики в сфере креативной экономики. В частности, будут созданы все необходимые условия для того, чтобы жители Узбекистана могли легко проявлять и совершенствовать свой творческий и интеллектуальный потенциал.



Республиканский совет по развитию креативной экономики будет консультировать по вопросам совершенствования индустрии.



На данном этапе к сфере креативной экономики относятся следующие виды деятельности: