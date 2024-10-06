Как в Узбекистане будут развивать креативную экономику — закон

ТАШКЕНТ, 5 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О креативной экономике», сообщает Минюст РУз.
Цель документа — поддержка, развитие и регулирование отношений в этой области.
Кабинет Министров страны обеспечит реализацию единой государственной политики в сфере креативной экономики. В частности, будут созданы все необходимые условия для того, чтобы жители Узбекистана могли легко проявлять и совершенствовать свой творческий и интеллектуальный потенциал.
Республиканский совет по развитию креативной экономики будет консультировать по вопросам совершенствования индустрии.
На данном этапе к сфере креативной экономики относятся следующие виды деятельности:
- литературное творчество;
- прикладное искусство и ремесленничество;
- архитектура, проектирование и урбанистика;
- аудиовизуальное искусство;
- исполнительское искусство;
- организация концертно-зрелищной деятельности и массовых культурных мероприятий;
- творческая деятельность в сфере цифровых технологий.
Напомним, со 2 по 4 октября в Ташкенте проходила IV Всемирная конференция по креативной экономике. Участники форума обсудили социальные и экономические проблемы, возникающие из-за стремительного развития информационных технологий и внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в различные сферы деятельности.