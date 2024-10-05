Глава Башкирии поздравил учителей с профессиональным праздником

Сегодня, 5 октября, педагоги Башкирии отмечают профессиональный праздник. Свои поздравления с международным днем учителя им направил глава республики Радий Хабиров.
Руководитель региона отметил важность образования, без которого «не взрастить личность, не научить профессии».
— От ваших знаний и умений во многом зависит жизненный путь и успехи каждого выпускника, республики и будущее страны, — обратился он к учителям. — Своим ответственным трудом школьные наставники продолжают лучшие образовательные традиции, создают современную систему образования, делают ее основой процветания Отечества.
При этом, по его словам, педагоги не только учат, но и помогают детям раскрывать свои способности и таланты, отыскать путь в жизни, а также воспитывают «достойных граждан нашей страны».