В Казахстане наступил день тишины

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров сообщал, что в список для голосования внесены 12 млн 244 тыс. 683 гражданина, имеющих право голоса. В референдуме смогут принять участие и казахстанцы за рубежом. Участки для голосования образованы в 59 иностранных государствах.