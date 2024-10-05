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В Казахстане наступил день тишины

В Казахстане в субботу, 5 октября 2024 года, наступил «день тишины». 6 октября в стране состоится референдуме по вопросу строительства АЭС, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Источник: Kapital.kz

В день референдума и предшествующий ему день любая агитация запрещена.

Указ о проведении референдума президент Касым-Жомарт Токаев подписал 3 сентября 2024 года. «В соответствии с подпунктом 10) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьей 18 Конституционного закона Республики Казахстан “О республиканском референдуме” постановляю провести 6 октября 2024 года республиканский референдум…», — говорится в тексте документа.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров сообщал, что в список для голосования внесены 12 млн 244 тыс. 683 гражданина, имеющих право голоса. В референдуме смогут принять участие и казахстанцы за рубежом. Участки для голосования образованы в 59 иностранных государствах.

По данным Центральной избирательной комиссии, в наблюдении за проведением республиканского референдума примут участие представители 30 иностранных государств.

Напомним, член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина поясняла, общая сумма расходов на проведение референдума составляет 15,5 млрд тенге.