В Казахстане наступил день тишины

В день референдума и предшествующий ему день любая агитация запрещена.
Указ о проведении референдума президент Касым-Жомарт Токаев подписал 3 сентября 2024 года. «В соответствии с подпунктом 10) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьей 18 Конституционного закона Республики Казахстан “О республиканском референдуме” постановляю провести 6 октября 2024 года республиканский референдум…», — говорится в тексте документа.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров сообщал, что в список для голосования внесены 12 млн 244 тыс. 683 гражданина, имеющих право голоса. В референдуме смогут принять участие и казахстанцы за рубежом. Участки для голосования образованы в 59 иностранных государствах.
По данным Центральной избирательной комиссии, в наблюдении за проведением республиканского референдума примут участие представители 30 иностранных государств.
Напомним, член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина поясняла, общая сумма расходов на проведение референдума составляет 15,5 млрд тенге.