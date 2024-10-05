На саммит БРИКС в Казани пригласили генсека ООН Антониу Гутерриша

По словам Кузнецова, генсеку ООН направлено приглашение от российской стороны. Он добавил, что информация о его участии в любом международном мероприятии в соответствии с имеющейся практикой дается его официальным представителем.
Как отметил спикер, в ООН рассчитывают, что будут достигнуты важные договоренности и дан необходимый импульс вперед для достижения целей устойчивого развития до 2030 года.
Напомним, в Казани в саммите БРИКС примут участие лидеры более 30 стран. Также планируется приезд руководителей региональных организаций.