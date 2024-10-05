Свердловский губернатор поздравил педагогов с Днем учителя

Учителя, наставники и воспитатели из Свердловской области регулярно становятся и победителями, и призерами разных как федеральных, так и региональных профессиональных конкурсов, а также лауреатами различных престижных премий. О таланте уральских педагогов лучше всего говорят достижения их учеников. В этом плане Средний Урал тоже держит высокую планку как по участию учащихся в предметных олимпиадах, так и по результатам ЕГЭ и поступлению в вузы.