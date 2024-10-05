Свердловский губернатор поздравил педагогов с Днем учителя

«Как говорил основоположник отечественной научной педагогики Константин Дмитриевич Ушинский, “Педагогика — первое и высшее из искусств, потому что она стремится к выражению совершенства не на полотне, не в мраморе, а в самой природе человека”. И я уверен, что уральские учителя виртуозно владеют этим важнейшим из искусств», — сказано в обращении Куйвашева.
Губернатор добавил, что Свердловская область всегда славится высококвалифицированным, сильным педагогическим сообществом. В ней работает профессиональный замечательный коллектив — почти 82 тысяч человек. И более 38 тысяч из них работают в системе общего образования.
Учителя, наставники и воспитатели из Свердловской области регулярно становятся и победителями, и призерами разных как федеральных, так и региональных профессиональных конкурсов, а также лауреатами различных престижных премий. О таланте уральских педагогов лучше всего говорят достижения их учеников. В этом плане Средний Урал тоже держит высокую планку как по участию учащихся в предметных олимпиадах, так и по результатам ЕГЭ и поступлению в вузы.
Куйвашев добавил, что важно сохранить все лучшее унаследованное из прошлых лет и обеспечить укрепление в дальнейшем интеллектуального и кадрового потенциала. И в этом плане основная задача — создать для работников системы образования достойные условия, оказать максимум поддержки и молодым специалистам, и переезжающим для преподавания в сельские территории, повысить в общественном сознании авторитет учителя и престиж профессии педагога. Для этого в регионе действует обширный набор мер — от премий и грантов, системных и единовременных выплат, «сельского миллиона» вплоть до звания «Заслуженный учитель Свердловской области».
«И мы на этом не остановимся», — заверил Евгений Куйвашев.
Губернатор также пожелал педагогам, учителям и ветеранам образования благополучия, крепкого здоровья, счастья, созидательного настроения, любви, признания, уважения учеников, дружных и сплоченных коллективов и всего самого доброго.