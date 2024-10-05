Инвестпроекты Приангарья представили на совещании с Патрушевым и Серышевым

«Ожидаем, что объём ВРП по итогам года составит 115%, индекс промышленного производства за восемь месяцев текущего года вырос на 12%, в том числе 7% в обрабатывающих производствах, — говорит глава региона. — Объем инвестиций также продолжает расти — по итогам первого полугодия вложения в основной капитал составили 373 млрд рублей. Это на 10% больше, чем за первое полугодие 2023 года».