Инвестпроекты Приангарья представили на совещании с Патрушевым и Серышевым

Крупнейшие инвестиционные проекты Иркутской области губернатор Игорь Кобзев представил на совещании по вопросам социально-экономического развития регионов Сибирского федерального округа в Новосибирске, которое провели зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев и полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, главы сибирских территорий рассказали о социально-экономическом развитии регионов и отметили факторы, которые его сдерживают. Игорь Кобзев подчеркнул, что с начала года в Приангарье наблюдается рост по основным макроэкономическим показателям. Среди сдерживающих показателей губернатор назвал рост энергопотребления, который за 5 лет вырос на 21%, а среди населения — на 42%.
«Ожидаем, что объём ВРП по итогам года составит 115%, индекс промышленного производства за восемь месяцев текущего года вырос на 12%, в том числе 7% в обрабатывающих производствах, — говорит глава региона. — Объем инвестиций также продолжает расти — по итогам первого полугодия вложения в основной капитал составили 373 млрд рублей. Это на 10% больше, чем за первое полугодие 2023 года».