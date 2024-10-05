Более сотни человек ждут эвакуации из Угледара. Военная операция на Украине, день 955-й

9:01 Газораспределительная станции получила повреждения на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, сообщил Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
8:48 ? В Горловке в ДНР украинских дрон атаковал автобус, пострадали девять человек, сообщил мэр города Иван Приходько.
8:39 Несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения в результате взрывов, сообщил глава областной государственной администрации Иван Федоров.
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8:20 Газета The New York Times сообщила, что президент РФ Владимир Путин якобы сформировал пренебрежительное мнение экс-президента США Дональда Трампа относительно Украины на личной встрече летом 2017 года.
Тогда Путин и Трамп встретились в Гамбурге, после чего экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон «вышел из стерильного конференц-зала, достал из кармана записки и передал встревоженным помощникам в Белом доме краткое содержание встречи».
Госсекретарь в рамках встречи, пишет NYT, якобы наблюдал, как российский президент «провел мастер-класс по формированию мышления нового американского президента». Путин якобы пренебрежительно отозвался об Украине, стремившейся вступить в Европейский союз и НАТО, и на слова Трампа, что его администрация рассматривает возможность предоставления оружия Киеву, заявил, что такой шаг со стороны США был бы ошибкой.
8:16 Сотни мирных жителей остаются в Угледаре, эвакуировать их пока нет возможности, российские бойцы привозят им продукты и воду — Минобороны РФ.
8:13 Бойцам группировки войск «Восток» удалось сломить украинскую оборону Угледара, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи, сообщили в Минобороны РФ.
8:10 Два взрыва ночью произошли в Одессе, сообщило украинское издание «Общественное».
8:07 ? В Воронежской области украинские беспилотники атаковали несколько воронежских предприятий, выпускающих гражданскую продукцию, сообщил губернатор. На одном из них в ходе атаки ранен мужчина. Кроме того, начался пожар на одном из этажей того же предприятия.
8:04 Средства ПВО за ночь уничтожили 10 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Воронежской и Курской областей, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 955-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.