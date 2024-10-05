Более сотни человек ждут эвакуации из Угледара. Военная операция на Украине, день 955-й

Средства ПВО за ночь сбили 10 беспилотников над Белгородской, Воронежской и Курской областями. В Воронежской области после атаки дронов начался пожар на одном из предприятий, пострадал человек. В Минобороны заявили, что в Угледаре сейчас находятся более сотни мирных жителей, эвакуировать которых нет возможности. The New York Times утверждает, что президент РФ Владимир Путин якобы сформировал пренебрежительное мнение Дональда Трампа относительно Украины в 2017 году. "Газета.Ru" ведет хронику событий.