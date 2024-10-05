Вениамин Кондратьев поздравил педагогов Краснодарского края с Днем учителя.

«Каждый из нас бережно хранит в памяти имя своего первого учителя. Человека, который за руку в первый раз завел в школу, провел первый урок, помог справиться с первой неудачей и поддержал первое достижение. Сколько бы ни прошло лет, школьные годы остаются для нас самыми яркими и запоминающимися. И это, безусловно, благодаря тем людям, которые на протяжении всей учебы неизменно были рядом, помогали, поддерживали, учили и искренне переживали за каждого своего ученика. Спасибо всем учителям за верность профессии и неоценимый вклад в будущее наших детей», — написал Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.