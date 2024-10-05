Глеб Никитин: «Учитель — это больше чем профессия»

Все мы знаем, что учитель — это больше чем профессия. Педагогика — не просто сфера деятельности, а призвание, которое ведет человека по жизненному пути и не дает свернуть с него, несмотря на самые разные вызовы. Работа с детьми требует большого труда, терпения, специализированных знаний. Веками формировались основы науки о воспитании человеческой личности, при этом сфера педагогики не стоит на месте, трансформируясь и адаптируясь к современным реалиям. Учитель сам постоянно учится и развивается, показывая пример своим ученикам, что заслуживает самого глубокого уважения", — говорится в тексте поздравления.