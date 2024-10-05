Гуцул: в Гагаузии ждут разрешения Кишинева на ввоз гумпомощи из России

«Уже неделю абсолютная тишина. Важно, чтобы эти грузы были оформлены как гуманитарная помощь, чтобы освободить ее от налогов. Надеемся, что парламент пойдет навстречу. Эта помощь нужна не мне, в ней нуждаются фермеры».
Ранее депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ) призвали парламент Молдовы позволить ввести в страну гуманитарную помощь из России без уплаты НДС на импорт. Народные избранники в автономии проголосовали за это единогласно.
Всего из России готовы передать Гагаузии гуманитарную помощь в виде семян пшеницы и подсолнуха, удобрений на 120 тысяч гектаров и 5 тысяч тонн дизельного топлива.
По мнению депутата парламента Молдовы от оппозиционной группы «Победа» Ирины Лозован, велика вероятность того, что правящее большинство не одобрит получение Молдовой гумпомощи для фермеров.
Российская АНО «Евразия» 19 сентября приняла решение о передаче фермерам Гагаузской автономии Молдовы топлива, минеральных удобрений и посадочного материала.
Напомним, минувшее лето в Молдове выдалось самым жарким за 12 лет. Урожай в Гагаузии пострадал на площади 55 тысяч гектаров — это больше половины земель автономии. Ущерб составил порядка 357 миллионов леев.