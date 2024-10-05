Рябков предупредил об ответе в случае возобновления ядерных испытаний США

«Если начнутся процессы, которые будут означать, что США смотрят в направлении возобновления ядерных испытаний, за нами “не заржавеет”. Россия сразу же ответит зеркально», — сказал замминистра.
Комментируя отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) со стороны РФ в ноябре 2023 года, Рябков отметил, что у Москвы «кончилось терпение». «Мы 23 года ждали, поставлена точка. Что будет дальше происходить — вопрос открытый. Ответ на него в полной мере зависит от той линии, которую будут проводить США и их союзники», — сказал он.
Как пояснил замглавы МИД РФ, отзыв ратификации не является эквивалентом выхода из договора. «Мы продолжаем действовать в соответствии с его духом и буквой», — подчеркнул он.
О ДВЗЯИ
США провели последнее ядерное испытание в 1992 году. Решение об их прекращении было принято администрацией Джорджа Буша — старшего. В 1996 году 187 стран подписали ДВЗЯИ, который запрещает ядерные испытания во всех средах. Он должен был стать основным международно-правовым инструментом для прекращения любых видов ядерных испытаний. Однако договор так и не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали 8 из 44 государств, имеющих ядерное оружие или потенциальные возможности для его создания. 2 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркивал, что отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает, что Россия планирует провести ядерные испытания.