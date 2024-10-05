Рябков предупредил об ответе в случае возобновления ядерных испытаний США

США провели последнее ядерное испытание в 1992 году. Решение об их прекращении было принято администрацией Джорджа Буша — старшего. В 1996 году 187 стран подписали ДВЗЯИ, который запрещает ядерные испытания во всех средах. Он должен был стать основным международно-правовым инструментом для прекращения любых видов ядерных испытаний. Однако договор так и не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали 8 из 44 государств, имеющих ядерное оружие или потенциальные возможности для его создания. 2 ноября 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подчеркивал, что отзыв ратификации ДВЗЯИ не означает, что Россия планирует провести ядерные испытания.