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Польша начнет строить фортификационные сооружения на границе с Беларусью

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Польша в текущем году начнет строительство фортификационных сооружений на своей восточной границе, об этом заявил заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик.

По словам замминистра, окончание проекта, получившего название «Восточный щит», планируется в 2028 году.

В ходе его реализации на границе будут созданы «элементы фортификации, усиления на участке границы протяженностью около 800 километров».

В программу входит подготовка к обороне приграничных территорий, создание системы обнаружения, предупреждения и сопровождения за счет формирования сети базовых станций, логистических узлов, сети бункеров/тайников для систем поражения и развитие инфраструктуры противодействия беспилотным системам.

«Восточный щит» обойдется примерно в 2,6 миллиарда долларов.

Забор на границе

Ранее Польша возвела на границе с Беларусью забор длиной более 185 километров и высотой в 5 метров. Он оснащен камерами ночного видения, датчиками движения и другой электроникой. Строительство обошлось в 400 миллионов долларов.

При этом Томчик заявлял, что забор «дырявый как сито». В Варшаве намерены выделить около 375 млн долларов на усиление заграждения.

Защита от мигрантов

В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в страны ЕС. С тех пор нелегалы регулярно пытаются проникнуть в Польшу.

Польские власти усилили охрану границ, стянув к рубежам военных.

При этом Варшава обвиняет Минск в миграционном кризисе. Беларусь отвергает эти обвинения, констатируя факты жестоко обращения польских силовиков с мигрантами. Также в Минске подчеркивают, что Польша искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».