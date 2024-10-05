Минниханов опубликовал видео в честь Дня учителя

Ранее руководитель республики в своей большой поздравительной речи в честь данного праздника подчеркивал, что профессия учителя во все времена считалась одной из наиболее важных и почетных. В отечественном образовании миссия педагога всегда состояла не только в обучении, но и в воспитании. И на сегодняшний день, как сказал Минниханов, роль учителя в формировании у детей традиционных духовно-нравственных ценностей, чувства патриотизма особенно актуальна.