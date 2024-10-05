Токаев поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения

5 октября президенту Таджикистана исполнилось 72 года. Эмомали Рахмон возглавил республику в 1992 году, став председателем Верховного Совета.
В 1994, 1999 и 2006 годах он трижды избирался на пост президента Таджикистана.
Во время телефонного разговора с Эмомали Рахмоном Токаев пожелал ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского таджикского народа.
Также президент Казахстана отметил традиционно высокую динамику казахско-таджикских отношений, главы государств обсудили перспективы наращивания сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Токаев подчеркнул, что высоко ценит огромный личный вклад Президента Таджикистана в укрепление двусторонних отношений.