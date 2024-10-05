Новый генконсул Японии начал миссию во Владивостоке

Во Владивосток прибыл и приступил к работе новый генеральный консул Японии Мори Тадаацу. В приветственном обращении руководитель дипмиссии отметил важность сохранения диалога и сотрудничества между народами двух стран, несмотря на непростую текущую обстановку, сообщает ИА PrimaMedia.
Официальное обращение г-на Мори Тадаацу размещено на сайте Генконсульства. Это его четвертая дипломатическая миссия в России. По словам генконсула, с Владивостоком у него сложились особенно теплые отношения, в том числе благодаря деловым поездкам на саммит АТЭС и Восточный экономический форум.
«Насколько я понимаю, среди множества городов Дальнего Востока России, Владивосток имеет более глубокие исторические и географические связи с Японией, что создает у многих местных жителей ощущение близости к нашей стране. Благодаря усилиям предшественников были установлены контакты в различных областях, таких как культура, экономика, образование и туризм, что сделало Владивосток важным мостом между нашими странами. Несмотря на нынешние сложности, именно в эти трудные времена важно сохранить диалог и сотрудничество между нашими народами с учетом долгосрочной перспективы. Я приложу все усилия для поддержки взаимодействия на местном уровне и укрепления связей между Японией и Приморским краем, Магаданской областью и Камчатским краем, лелея и взращивая сердечные узы между людьми», — поэтично высказался Мори Таадацу.
Генкосул также отметил, что под его началом дипмиссия также сделает все возможное для оказания поддержки японским компаниям и гражданам Японии в консульском округе, чтобы обеспечить им спокойную жизнь и возможность работать.
Представительство МИД РФ во Владивостоке отметило, что, начиная с февраля 2022 года, это первое официальное заявление руководителя японского консульского учреждения.
«Взаимодействие на местном уровне» — это, разумеется, хорошо. Если оно носит обоюдный характер", — добавили в представительстве.
Предшественник нового генконсула Ёсида Кэнсукэ покинул пост в августе 2024 года, отработав на своем посту чуть менее трех лет.