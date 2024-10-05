Новый генконсул Японии начал миссию во Владивостоке

«Насколько я понимаю, среди множества городов Дальнего Востока России, Владивосток имеет более глубокие исторические и географические связи с Японией, что создает у многих местных жителей ощущение близости к нашей стране. Благодаря усилиям предшественников были установлены контакты в различных областях, таких как культура, экономика, образование и туризм, что сделало Владивосток важным мостом между нашими странами. Несмотря на нынешние сложности, именно в эти трудные времена важно сохранить диалог и сотрудничество между нашими народами с учетом долгосрочной перспективы. Я приложу все усилия для поддержки взаимодействия на местном уровне и укрепления связей между Японией и Приморским краем, Магаданской областью и Камчатским краем, лелея и взращивая сердечные узы между людьми», — поэтично высказался Мори Таадацу.



Генкосул также отметил, что под его началом дипмиссия также сделает все возможное для оказания поддержки японским компаниям и гражданам Японии в консульском округе, чтобы обеспечить им спокойную жизнь и возможность работать.