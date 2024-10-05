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В труде учителей заложен глубочайший созидательный смысл — Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в своей поздравительной речи в честь Дня учителя отметил особый смысл профессии для развития общества и страны.

Источник: РИА "Новости"

«Учительский труд вызывает особое уважение. В нем заложен глубочайший созидательный смысл — помочь каждому найти свой собственный путь, свое призвание, добиться личного успеха и приносить пользу людям, родной стране», — сказал Путин.

Президент отметил, что Россия всегда славилась сильной педагогической школой. И сегодня в стране продолжают совмещать лучший опыт дореволюционной, советской школы и современные подходы, системно обновляя образовательные программы и создавая условия для профессионального роста педагогов.

«И ваш пример, уверен, вдохновляет многих молодых людей, подростков еще, на то, чтобы выбрать для себя педагогическую специальность. Именно такая преемственность поколений, сбережение, приумножение традиций, которыми мы по праву гордимся, позволяют нам уверенно идти вперед, развивать на суверенной основе нашу систему образования, совмещая лучший опыт дореволюционной советской школы и современные подходы», — добавил Путин.

Путин Владимир