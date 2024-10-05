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Польша будет строить фортификационные сооружения на границе с Беларусью

Польша намерена построить фортификационные сооружения на границе с Беларусью к 2028 году.

Источник: Комсомольская правда

Польша будет строить фортификационные сооружения на границах с Беларусью и Россией фортификационные укрепления. Информация размещена на официальном сайте Министерства обороны Польши, передает БелТА.

Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик уточнил, что польская сторона начнет возводить фортификационные укрепления на границах с Беларусью и Россией к концу 2024 года в рамках программы «Восточный щит».

По его словам, в течение следующей недели Польша планирует провести первые испытания элементов «Восточного щита». Он будут проходить на польских военных полигонах. Также говорится, что реализацию программы «Восточный щит» намерены завершить к 2028 году.

Тем временем Минобороны Польши считает забор на границе с Беларусью дырявым как сито.

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