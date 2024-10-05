Польша будет строить фортификационные сооружения на границе с Беларусью

Польша будет строить фортификационные сооружения на границах с Беларусью и Россией фортификационные укрепления. Информация размещена на официальном сайте Министерства обороны Польши, передает БелТА.
Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик уточнил, что польская сторона начнет возводить фортификационные укрепления на границах с Беларусью и Россией к концу 2024 года в рамках программы «Восточный щит».
По его словам, в течение следующей недели Польша планирует провести первые испытания элементов «Восточного щита». Он будут проходить на польских военных полигонах. Также говорится, что реализацию программы «Восточный щит» намерены завершить к 2028 году.
Тем временем Минобороны Польши считает забор на границе с Беларусью дырявым как сито.
Ранее мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.
Кстати, «Минскзеленстрой» анонсировал начало реконструкции парка Горького в Минске: «Появятся дополнительные зоны отдыха и новая площадка».