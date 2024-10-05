Лукашенко обратился к Рахмону, сказав про ценность дружбы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 октября, в субботу, поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения и сказал про ценность дружбы. Об этом сообщает пресс-служба президента.
— Наша многолетняя дружба, основанная на безграничном доверии и глубоком уважении, представляет для меня исключительную ценность, — подчеркнул глава государства.
Лукашенко добавил, что благодаря мудрой и взвешенной политике Эмомали Рахмона, а также богатому управленческому опыту, политической дальновидности Таджикистан успешно развивается и укрепляет свой авторитет на международной арене. Он также подчеркнул, что самоотверженный труд во благо Таджикистана и далее будет способствовать повышению уровня жизни ее граждан, а также оказывать содействие в поддержании мира и согласия в Центральной Азии.
Президент подтвердил готовность Беларуси к продолжению тесной совместной работы, связанной с дальнейшим расширением многопланового и долгосрочного стратегического партнерства двух стран, основу которых составляет историческая близость их народов.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о контактах с Германией, отметив изменения негативного сценария.
Кстати, мы собрали, что известно про включение отопления в Минске и по всей Беларуси: информация энергетиков и министерства ЖКХ.
Тем временем «Минскводоканал» сказал о возможных перебоях с холодной водой 4 и 5 октября.