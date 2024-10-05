Лукашенко обратился к Рахмону, сказав про ценность дружбы

Лукашенко добавил, что благодаря мудрой и взвешенной политике Эмомали Рахмона, а также богатому управленческому опыту, политической дальновидности Таджикистан успешно развивается и укрепляет свой авторитет на международной арене. Он также подчеркнул, что самоотверженный труд во благо Таджикистана и далее будет способствовать повышению уровня жизни ее граждан, а также оказывать содействие в поддержании мира и согласия в Центральной Азии.