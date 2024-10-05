Глава Башкирии рассказал о яркой представительнице семьи учителей

«Коллеги очень тепло отзываются о Гузель Ахмадиевне, считают ее настоящим мастером своего дела, — отметил в своем телеграм-канале Глава Башкирии. — Кроме знаний по предмету она старается прививать ученикам ответственность, уважение к людям, воспитывать у ребят чувство прекрасного. И это ей удается».