Глава Башкирии рассказал о яркой представительнице семьи учителей

Уже более 30 лет Гузель Ахмадиевна работает учителем русского языка и литературы. Ее первым местом работы стала уфимская средняя школа № 77, куда она пришла в 1993 году. С 2008 года трудится в лицее «Содружество».
«Коллеги очень тепло отзываются о Гузель Ахмадиевне, считают ее настоящим мастером своего дела, — отметил в своем телеграм-канале Глава Башкирии. — Кроме знаний по предмету она старается прививать ученикам ответственность, уважение к людям, воспитывать у ребят чувство прекрасного. И это ей удается».
Среди учеников Гузель Леоновой — многократные победители и призеры российских и республиканских олимпиад. Педагог и сама участвует в конкурсах.
Гузель Ахмадиевна — абсолютный победитель конкурса «Учитель года столицы Башкортостана — 2014», лауреат республиканского конкурса «Учитель года русского языка и литературы — 2014». Она почетный работник общего образования России, заслуженный учитель республики. А в 2024 году ей присвоили звание народного учителя Башкортостана.
«Поздравляю Гузель Ахмадиевну и всех педагогов республики с Днем учителя! Желаю крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия!», — резюмировал Радий Хабиров.