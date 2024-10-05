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Еще два телеканала лишили лицензии в Молдове

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Еще у двух телеканалов в Молдове отозвали лицензии решением Совета по стратегическим инвестициям.

Источник: Sputnik.md

Речь о телеканалах Prime и Publika TV. Официальная причина отзыва лицензии — компании связаны с олигархом Владимиром Плахотнюком, который находится в списке международных санкций, а также против которого открыто несколько уголовных дел в Молдове.

Кроме того, в решении сослались, что телеканалы предоставили не все запрошенные документы.

Напомним, в мае 2024 года молдавские власти отозвали лицензии на вещание у каналов «Первый в Молдове», Accent TV, Orizont TV, Canal 2 и Canal 3. Ранее в республике было приостановлено вещание 14 оппозиционных телеканалов, тогда власти отмечали, что это лишь на время действия ЧП в стране, но после его отмены телеканалы не смогли возобновить вещение.

Кроме того, в Молдове по требованию Службы информации и безопасности заблокировали более чем 50 информационных порталов. Последними в списке значатся Яндекс и несколько его сервисов, а также порталы Дзен и Rutube.