Губернатор Воронежской области поздравил учителей с профессиональным праздником

— Эта дата вызывает отклик в душе каждого из нас, ведь в этот день мы чествуем и вспоминаем людей, которые во многом определили нашу судьбу. Первый учитель, увлеченный предметник или строгий классный руководитель — они делятся со школьниками не только знаниями, но и бесценным опытом, житейской мудростью, душевной щедростью. От их профессиональных и человеческих качеств зависит и успешность процесса обучения, и развитие личности каждого ребенка, — отметили Александр Гусев и Владимир Нетесов.