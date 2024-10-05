Губернатор Воронежской области поздравил учителей с профессиональным праздником

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов поздравили учителей с профессиональным праздником. День учителя в России традиционно отмечают 5 октября.
— Эта дата вызывает отклик в душе каждого из нас, ведь в этот день мы чествуем и вспоминаем людей, которые во многом определили нашу судьбу. Первый учитель, увлеченный предметник или строгий классный руководитель — они делятся со школьниками не только знаниями, но и бесценным опытом, житейской мудростью, душевной щедростью. От их профессиональных и человеческих качеств зависит и успешность процесса обучения, и развитие личности каждого ребенка, — отметили Александр Гусев и Владимир Нетесов.
Губернатор и спикер облдумы подчеркнули, что в воронежских учреждениях образования трудятся прекрасные, по-настоящему увлеченные своим делом специалисты, чьи таланты и достижения признаны всем профессиональным сообществом. В основе их успехов — многолетняя практика и постоянный творческий поиск, передовые технологии и верность лучшим традициям отечественного образования.
— Дорогие учителя и уважаемые ветераны педагогического труда! Благодарим вас за сложный и ответственный, но бесконечно благородный труд. Ваше мастерство, терпение и энтузиазм вдохновляют многие поколения юных воронежцев, поддерживают их мечты, помогают поверить в себя. От всей души желаем вам новых профессиональных побед, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и всего самого доброго. Пусть каждый день приносит яркие впечатления, а все задуманное непременно сбывается! — говорится в поздравлении.