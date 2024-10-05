Губернатор Омской области Хоценко принял участие в совещании по вопросам развития регионов Сибири

Оно прошло в Новосибирске под руководством полпреда президента России в СФО Анатолия Серышева и зампреда правительства РФ Дмитрия Патрушева.

Виталий Хоценко рассказал, что за восемь месяцев этого года индекс промышленного производства Омской области вырос на 2,8%. А объём инвестиций в первом полугодии — на 3,7%.

«С начала года на заседаниях регионального инвесткомитета дали старт 23 новым проектам на сумму более 560 миллиардов рублей», — отметил глава региона.

Не обошёл вниманием губернатор в своём выступлении и тему кадрового обеспечения предприятий оборонно-промышленного комплекса. В Омской области расположено шестнадцать крупных предприятий ОПК. Потребность в кадрах на них составляет 1,3 тысячи человек.

Закрыть вакансии ОПК поможет молодёжь. Так в нашем регионе на базе Омского авиационного колледжа в рамках федеральной программы «Профессионалитет» был создан центр подготовки в сфере машиностроения. В нём обучаются почти полторы тысячи студентов из восьми колледжей. Кроме того в регионе в полтора раза увеличился приём в учреждения среднего профобразования на специальности промышленного производства.