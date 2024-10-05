Губернатор Омской области Хоценко принял участие в совещании по вопросам развития регионов Сибири

Оно прошло в Новосибирске под руководством полпреда президента России в СФО Анатолия Серышева и зампреда правительства РФ Дмитрия Патрушева.
Виталий Хоценко рассказал, что за восемь месяцев этого года индекс промышленного производства Омской области вырос на 2,8%. А объём инвестиций в первом полугодии — на 3,7%.
«С начала года на заседаниях регионального инвесткомитета дали старт 23 новым проектам на сумму более 560 миллиардов рублей», — отметил глава региона.
Не обошёл вниманием губернатор в своём выступлении и тему кадрового обеспечения предприятий оборонно-промышленного комплекса. В Омской области расположено шестнадцать крупных предприятий ОПК. Потребность в кадрах на них составляет 1,3 тысячи человек.
Ранее мы писали о том, что по федеральной программе «Профессионалитет» в Омской области с нового учебного года заработали два новых образовательных центра. Центр «Туризм и сфера услуг» и центр «Клинической и профилактической медицины».