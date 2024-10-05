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Ильсур Метшин поздравил учителей с профессиональным праздником

По его мнению, они формирует умы и сердца молодого поколения.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил учителей и педагогических работников с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По словам Метшина, этот праздник является данью уважения и благодарности всем тем, кто посвятил свою жизнь благородному делу. Это не просто профессия, а материнство, требующее огромного терпения, мудрости и искренней любви к детям.

Как отметил мэр города, учителя формирует умы и сердца молодого поколения, вдохновляет его на новые достижения и открывает перед ним двери в мир знаний. Он выразил глубокую признательность ветеранам педагогического труда.

Напомним, казанских педагогов признали одними из лучших в России. Об этом стало известно в ходе всероссийских конкурсов «Директор года» и «Учитель года».

образование