Лукашенко в Микашевичах принимает участие в фестивале-ярмарке «Дажынкi-2024»

Глава государства вручит государственные награды наиболее отличившимся работникам предприятий АПК.
Как сообщалось БЕЛТА, накануне Александр Лукашенко в Пинском районе Брестской области посетил одно из наиболее передовых хозяйств региона — ОАО «Парохонское». Во время общения с жителями агрогородка Парохонск он заявил, что хочет проехать по всем областям, чтобы поблагодарить крестьян. «Потому что вы молодцы. Я не ошибся, когда говорил, что без крестьянина, без деревни нет страны. И вы каждый год показываете, что вы настоящие, крепкие люди. Вы не подвели», — подчеркнул белорусский лидер.
На празднике «Дажынкi» в Микашевичах гостей ждут обширная концертная программа, ярмарка, различные мастер-классы от народных умельцев, организована работа детских площадок и аттракционов. Вечером ожидается праздничный фейерверк.
В 2024 году область получила общий намолот, включая рапс, более 1 млн 560 тыс. т. С каждого гектара зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) в среднем собрано по 38 ц зерна.
За 30 лет производство продукции сельского хозяйства в Брестской области выросло более чем в 2 раза, доля в республиканском объеме — 22,5%. Производство зерна увеличено в 1,8 раза, сахарной свеклы — в 2,9. Используя современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур, удалось значительно повысить их урожайность.