Лукашенко в Микашевичах принимает участие в фестивале-ярмарке «Дажынкi-2024»

Как сообщалось БЕЛТА, накануне Александр Лукашенко в Пинском районе Брестской области посетил одно из наиболее передовых хозяйств региона — ОАО «Парохонское». Во время общения с жителями агрогородка Парохонск он заявил, что хочет проехать по всем областям, чтобы поблагодарить крестьян. «Потому что вы молодцы. Я не ошибся, когда говорил, что без крестьянина, без деревни нет страны. И вы каждый год показываете, что вы настоящие, крепкие люди. Вы не подвели», — подчеркнул белорусский лидер.