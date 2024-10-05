Столтенберг рассказал о поведении Зеленского в начале СВО

Когда же Столтенбергу удалось побеседовать с Зеленским, то этот «телефонный звонок оказался довольно трудным». Президент Украины сильно боялся за свою жизнь и требовал бесполетной зоны, которую НАТО не могла ему предоставить. Как пояснил Столтенберг, подход НАТО был сформулирован с самого начала: «поддерживать Украину, но не быть частью конфликта».