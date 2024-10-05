Президент вручил награды педагогам Казахстана

«В рамках Национального проекта “Комфортная школа” в следующем году запланировано возведение 217 новых школ, в которых смогут обучаться свыше 460 тысяч детей. Это будут передовые учебные заведения, оснащенные по самым современным требованиям. В них также будет создана безбарьерная среда для детей с особыми потребностями. Данный масштабный проект позволит решить проблему трехсменного обучения, сократить разрыв между качеством обучения в городских и сельских школах. Кроме того, в Казахстане ежегодно осуществляется модернизация зданий не менее одной тысячи школ. Огромное внимание уделяется цифровизации образовательного процесса. Проводится комплексная работа по подключению всех школ к высокоскоростному интернету. Большое значение придается дополнительному образованию, которым планируется охватить свыше трех миллионов человек».