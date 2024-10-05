«Сколько же мы с вами не виделись на этом великом празднике». Лукашенко принимает участие в «Дажынках-2024» в Микашевичах

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 5 октября, принимает участие в «Дажынках-2024», которые проходят в Микашевичах, пишет БелТА.
В сообщении сказано, что глава государства на фестивале-ярмарке «Дажынкi-2024» вручит государственные награды наиболее отличившимся работникам предприятий агропромышленного комплекса.
— Сколько же мы с вами не виделись на этом великом празднике! — приводит слова президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая предприятие в Пинском районе 4 октября, сказал вернуться к программе по развитию Полесья.
Также глава государства заявил, что корове нужно поставить памятник в Беларуси: «Для меня это святое».
А еще Лукашенко сказал поощрять белорусов, которые строят себе жилье на селе.