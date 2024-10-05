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«Сколько же мы с вами не виделись на этом великом празднике». Лукашенко принимает участие в «Дажынках-2024» в Микашевичах

Лукашенко принимает участие в «Дажынках-2024» в Микашевичах 5 октября.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 5 октября, принимает участие в «Дажынках-2024», которые проходят в Микашевичах, пишет БелТА.

В сообщении сказано, что глава государства на фестивале-ярмарке «Дажынкi-2024» вручит государственные награды наиболее отличившимся работникам предприятий агропромышленного комплекса.

— Сколько же мы с вами не виделись на этом великом празднике! — приводит слова президента Беларуси телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая предприятие в Пинском районе 4 октября, сказал вернуться к программе по развитию Полесья.

Также глава государства заявил, что корове нужно поставить памятник в Беларуси: «Для меня это святое».

А еще Лукашенко сказал поощрять белорусов, которые строят себе жилье на селе.