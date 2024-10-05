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Лукашенко назвал фашистскими западные санкции в отношении Беларуси

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Экспорт сельхозпродукции дает остальным отраслям Беларуси возможность адаптироваться к новой ситуации в условиях санкций, об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Глава государства в субботу посещает Брестскую область и принимает участие в «Дажынках-2024» в Микашевичах.

«В условиях незаконных, фашистских, беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводятся против нашего государства, именно экспорт сельхозпродукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки сбыта», — приводит его слова привела пресс-служба.

Лукашенко также отметил, что белорусские продукты любят далеко за пределами республики.

По словам главы государства, жизнь доказала, что выбранная стратегия — определение продовольственной безопасности как одного из приоритетов государственной политики — была правильной.

Благодаря решению о развитии сельского хозяйства страна накормила сначала себя, а теперь вышла на передовые позиции в мире по экспорту продовольствия.

По словам Лукашенко, только Брестчина могла бы год кормить всю Беларусь хлебом — за четверть века производство сельхозпродукции в регионе выросло более чем в два раза.

Антибелорусские санкции.

Отношения Минска с Западом ухудшились после президентских выборов 2020 года. Против официальных лиц, предприятий и отраслей поэтапно вводились санкции. Новый виток расширения рестрикций произошел после начала российской военной спецоперации на Украине.

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Лукашенко Александр
санкции