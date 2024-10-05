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«Стояли на краю пропасти». Лукашенко сказал про сложное время, напомнив про 1996 год

Лукашенко сказал про сложное время, напомнив про 1996 год.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время торжественной церемонии чествования аграриев фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2024» в Микашевичах сказал про сложное время, напомнив про 1996 год. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства отметил, что более четверти века назад на Полесье состоялся первый в истории суверенной Беларуси республиканский праздник «Дажынкі», добавив что это было в 1996 году.

— Время было очень сложное. Обвал экономики, про село и говорить нечего — полное обнищание, спад производства, в том числе сельхозпродукции, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он добавил, что те, кто постарше, должны помнить, «что мы тогда буквально стояли на краю пропасти, а кто-то уже был там». По словам президента Беларуси, тогда было два варианта: или бороться за право свободно и достойно жить на своей земле, сохранив ее, или же погибнуть. Он заявил, что тогда было очень тяжело.

— Вы помогали мне, еще зеленому президенту. И мы не согнулись. Выстояли, — заметил глава государства.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал вернуться к программе по развитию Полесья.

Ранее Лукашенко заявил, что корове нужно поставить памятник в Беларуси: «Для меня это святое».