«Стояли на краю пропасти». Лукашенко сказал про сложное время, напомнив про 1996 год

Он добавил, что те, кто постарше, должны помнить, «что мы тогда буквально стояли на краю пропасти, а кто-то уже был там». По словам президента Беларуси, тогда было два варианта: или бороться за право свободно и достойно жить на своей земле, сохранив ее, или же погибнуть. Он заявил, что тогда было очень тяжело.