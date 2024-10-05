Лукашенко: Полесье необходимо возродить в течение следующей пятилетки

Глава государства в субботу принимает участие на торжественной церемонии чествования аграриев фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2024» в Микашевичах.
«Мы должны возродить Полесье в течение следующей пятилетки. Это еще важно потому, чтобы показать нашим детям, молодежи, как надо работать. Надо им оставить тот путь, по которому они хотя бы вначале должны идти», — сказал Лукашенко, его слова привела БелТА.
Белорусский лидер уточнил, что не требует ничего сверхъестественного, но дело, начатое более десяти лет назад, над продолжить.
Кроме того, он сообщил, что за предстоящую пятилетку в Беларуси модернизируют и восстановят все дороги до агрогородков.
«В течение следующей пятилетки модернизируем и восстановим все дороги до агрогородков. Не будет ни одной плохой дороги», — сказал президент.
Накануне белорусский лидер поручил вернуться к программе по развитию Полесья. Он отметил, что не следует распылять средства, и необходимо сконцентрироваться на крупных проектах.
Курировать данную тематику будет уполномоченный представитель президента по Брестской области Михаил Русый. Также к этой работе подключится правительство и руководство областей.
Госпрограмма по развитию Полесья
Ранее в Беларуси в 2010—2015 годах реализовывалась Государственная программа социально-экономического развития и комплексного использования природных ресурсов Припятского Полесья.
Программа охватила Гомельскую и Брестскую области, и на ее реализацию было затрачено четыре триллиона неденоминированных рублей (400 миллионов рублей — Sputnik).
Территориально в программе участвовали Житковичский, Петриковский, Мозырский, Наровлянский, Пинский, Столинский и Лунинецкий районы.
Цель программы заключалась в обеспечении устойчивого социально-экономического развития Припятского Полесья на основе комплексного использования природных ресурсов, увеличении экспорта и инвестиций, сохранении условий воспроизводства природно-ресурсного потенциала и создании благоприятных условий для проживания населения.