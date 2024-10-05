Лукашенко: Полесье необходимо возродить в течение следующей пятилетки

Глава государства в субботу принимает участие на торжественной церемонии чествования аграриев фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2024» в Микашевичах.



«Мы должны возродить Полесье в течение следующей пятилетки. Это еще важно потому, чтобы показать нашим детям, молодежи, как надо работать. Надо им оставить тот путь, по которому они хотя бы вначале должны идти», — сказал Лукашенко, его слова привела БелТА.