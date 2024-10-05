Лукашенко сказал про основной приоритет государственной политики Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на «Дажынках-2024» в Микашевичах сказал про основной приоритет государственной политики Беларуси. Об этом проинформировали в телеграм-канале «Пул Первого».
Лукашенко подчеркнул, что жизнь доказала, что в Беларуси абсолютно правильно выбрали стратегию и определили продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики:
— Основной приоритет, — уточнил президент Беларуси.
Глава государства обратил внимание на то, что приехал в Брестскую область и планирует побывать во всех областях страны, «чтобы поклониться вам, дорогие труженики села».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал вернуться к программе по развитию Полесья.
Тем временем транспортный налог могут повысить в Беларуси в 2025 году.
Кстати, мы собрали, что известно про включение отопления в Минске и по всей Беларуси: информация энергетиков и министерства ЖКХ.