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Лукашенко сказал про основной приоритет государственной политики Беларуси

Лукашенко назвал основной приоритет политики Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на «Дажынках-2024» в Микашевичах сказал про основной приоритет государственной политики Беларуси. Об этом проинформировали в телеграм-канале «Пул Первого».

Лукашенко подчеркнул, что жизнь доказала, что в Беларуси абсолютно правильно выбрали стратегию и определили продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики:

— Основной приоритет, — уточнил президент Беларуси.

Глава государства обратил внимание на то, что приехал в Брестскую область и планирует побывать во всех областях страны, «чтобы поклониться вам, дорогие труженики села».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал вернуться к программе по развитию Полесья.

Тем временем транспортный налог могут повысить в Беларуси в 2025 году.

Кстати, мы собрали, что известно про включение отопления в Минске и по всей Беларуси: информация энергетиков и министерства ЖКХ.