Лукашенко назвал незаконными и фашистскими санкции против Беларуси

Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что в условиях незаконных, фашистских и беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводятся в отношении Беларуси, именно экспорт сельхозпродукции дал возможность остальным отраслях адаптироваться к новой ситуации. Он также добавил, что экспорт сельхозпродукции дал возможность переориентироваться на другие рынки сбыта.