Лукашенко назвал незаконными и фашистскими санкции против Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования аграриев фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2024» в Микашевичах назвал незаконными и фашистскими санкции против Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что в условиях незаконных, фашистских и беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводятся в отношении Беларуси, именно экспорт сельхозпродукции дал возможность остальным отраслях адаптироваться к новой ситуации. Он также добавил, что экспорт сельхозпродукции дал возможность переориентироваться на другие рынки сбыта.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про сложное время, напомнив про 1996 год: «Стояли на краю пропасти».
Тем временем глава государства сказал про основной приоритет государственной политики Беларуси.