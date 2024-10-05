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Лукашенко назвал незаконными и фашистскими санкции против Беларуси

Лукашенко сказал, что экспорт сельхозпродукции позволил адаптироваться к санкциям.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования аграриев фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2024» в Микашевичах назвал незаконными и фашистскими санкции против Беларуси. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что в условиях незаконных, фашистских и беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводятся в отношении Беларуси, именно экспорт сельхозпродукции дал возможность остальным отраслях адаптироваться к новой ситуации. Он также добавил, что экспорт сельхозпродукции дал возможность переориентироваться на другие рынки сбыта.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про сложное время, напомнив про 1996 год: «Стояли на краю пропасти».

Тем временем глава государства сказал про основной приоритет государственной политики Беларуси.