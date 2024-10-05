Залужный высказался о мобилизации украинцев

«Когда я был на посту главнокомандующего, я протестовал против мобилизацию людей моложе 25 лет, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. А она вот — ей сейчас 18 лет. Это совершенно другие люди, которые спасут эту страну», — высказался Залужный на встрече с украинскими студентами в Лондоне.