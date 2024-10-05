В Турции призвали ЕС усвоить, что без РФ переговоры по Украине невозможны

«Надо сказать открыто, что США считают, что продолжение войны на Украине позволяет им блокировать Россию и консолидировать Евросоюз. ЕС сам по себе не может выработать единую политическую позицию, да и действовать с силовых позиций тоже не способен. Так что базовый принцип для того, чтобы в кратчайшие сроки начать мирные переговоры между Россией и Украиной, — это пересмотр США своей позиции. И еще необходимо усвоить, особенно Европе, что без участия России никаких мирных переговоров не будет. Это невозможно, потому что переговоры должны вестись между сторонами конфликта», — отметил Куртулмуш. Он добавил, что, по его наблюдениям, «США движутся в этом направлении», то есть к пересмотру позиции.
Спикер турецкого парламента также напомнил, что в ходе стамбульских переговоров в 2022 году по урегулированию украинского конфликта «ряд стран выступили против договоренностей и проявили заинтересованность в продолжении противостояния».
Говоря о наложенных на Россию экономических санкциях, Куртулмуш повторил, «что Турция не участвует в этих односторонних эмбарго». «Эти санкции нанесли ущерб не только политикам и руководству, но и населению. Мы направлялись в Россию на самолете, но потеряли время из-за европейского эмбарго на полеты. Летели вместо 2,5 часа на почти 1,5 часа дольше. Хотя это был официальный визит, мы были вынуждены лететь через все побережье Черного моря и войти в воздушное пространство России через Грузию, через Кавказ», — рассказал он.
Куртулмуш также добавил, что «мир вступил в новый период баланса сил и влияния». «Холодная война закончилась формированием однополярной системы во главе с США. Сейчас, без сомнения, главенство США исчезает. Создается многосторонняя система, образуются новые центры и балансы сил», — указал Куртулмуш.