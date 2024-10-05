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Лукашенко установил сроки для возрождения Полесья

Лукашенко сказал, за какой срок необходимо возродить Полесье.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии открытия фестиваля-ярмарки «Дажынкi-2024» в Микашевичах установил сроки для возрождения Полесья, сообщает БелТА.

— Мы должны возродить Полесье в течение следующей пятилетки, — подчеркнул глава государства.

Президент Беларуси пояснил, что это еще важно и потому, чтобы показать детям, а также молодежи, как именно нужно работать. По его словам, необходимо им (детям и молодежи) оставить тот путь, по которому они должны идти хотя в начале. Лукашенко заметил, что поэтому сейчас нужно «нашему поколению, оставить то, что будет нужно нашим детям».

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая Пинский район 4 октября, сказал вернуться к программе по развитию Полесья.

Ранее Лукашенко сказал про основной приоритет государственной политики Беларуси.

Кроме того, президент Беларуси назвал незаконными и фашистскими санкции против Беларуси.

Тем временем мы собрали, что известно про включение отопления в Минске и по всей Беларуси: информация энергетиков и министерства ЖКХ.