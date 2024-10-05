Лукашенко установил сроки для возрождения Полесья

Президент Беларуси пояснил, что это еще важно и потому, чтобы показать детям, а также молодежи, как именно нужно работать. По его словам, необходимо им (детям и молодежи) оставить тот путь, по которому они должны идти хотя в начале. Лукашенко заметил, что поэтому сейчас нужно «нашему поколению, оставить то, что будет нужно нашим детям».