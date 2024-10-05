Глава Екатеринбурга объяснил, что такое труд педагога

Труд педагога — это не просто работа, а настоящее искусство и высокое звание. Об этом говорится в поздравлении учителей Екатеринбурга с их профессиональным праздником, распространенном в соцсетях градоначальника Алексея Орлова.
«Воспитывая и обучая молодое поколение, вы выполняете нелегкую, но почетную и крайне важную миссию. Слово “учитель” для каждого из нас звучит как синоним старшего товарища, наставника и близкого человека, который всегда найдет нужные слова поддержки», — сказал Орлов.
Он добавил, что всего в столице Урала трудятся больше 13,5 тысяч учителей, которые влюблены в профессию, верны своему долгу. И подчеркнул, что в образовательных учреждениях города сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. Делается многое, особенно в последние годы, для создания комфортных условий для преподавания и учебы, развития материально-технической базы. В частности, в новом учебном году впервые звонки прозвучали одновременно в трех образовательных современных комплексах. Это школы №№ 300 и 133 и Губернаторский лицей.
«Низкий поклон вам, дорогие наши учителя. Счастья, добра, тепла и уюта вам и вашим семьям!» — заключил Орлов.