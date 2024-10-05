Глава Екатеринбурга объяснил, что такое труд педагога

Он добавил, что всего в столице Урала трудятся больше 13,5 тысяч учителей, которые влюблены в профессию, верны своему долгу. И подчеркнул, что в образовательных учреждениях города сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. Делается многое, особенно в последние годы, для создания комфортных условий для преподавания и учебы, развития материально-технической базы. В частности, в новом учебном году впервые звонки прозвучали одновременно в трех образовательных современных комплексах. Это школы №№ 300 и 133 и Губернаторский лицей.