Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградский губернатор поздравил со столетием фронтовика Евгения Рогова

Фронтовику Евгению Рогову из Волгограда исполнилось 100 лет.

Источник: администрация Волгоградской области

5 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил со столетием фронтовика Евгения Рогова. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, Герой России передал защитнику Сталинграда в его вековой юбилей письмо от президента Владимира Путина.

— Выглядите блестяще! Мы вас очень любим, берем с вас пример. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья, — пожелал Бочаров.

— Всего сто лет! Еще постараемся чуть-чуть прихватить. Мы будем ждать новых успехов во всех делах! — ответил фронтовик Рогов.

Встреча прошла в теплой, домашней обстановке за чаепитием. Подарки дарили не только имениннику, но и губернатору — 18 правнук Рогова вручил Бочарову футболку с изображением легендарного прадеда.