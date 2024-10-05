Волгоградский губернатор поздравил со столетием фронтовика Евгения Рогова

5 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил со столетием фронтовика Евгения Рогова. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе обладминистрации, Герой России передал защитнику Сталинграда в его вековой юбилей письмо от президента Владимира Путина.
— Выглядите блестяще! Мы вас очень любим, берем с вас пример. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья, — пожелал Бочаров.
— Всего сто лет! Еще постараемся чуть-чуть прихватить. Мы будем ждать новых успехов во всех делах! — ответил фронтовик Рогов.
Встреча прошла в теплой, домашней обстановке за чаепитием. Подарки дарили не только имениннику, но и губернатору — 18 правнук Рогова вручил Бочарову футболку с изображением легендарного прадеда.