Завершились учения ОДКБ «Нерушимое братство-2024»

В учениях принимали участие представители ВС пяти стран: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
Военные отработали вопросы подготовки и ведения миротворческой операции Коллективными силами ОДКБ на территории условного государства в Центральной Азии.
Беларусь на учениях представляли военнослужащие миротворческой роты 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, сводного подразделения ОМОН и «Рысь» МВД Беларуси.
️ «В ходе учения проводилась миротворческая операция в целях стабилизации обстановки в районах потенциальных конфликтов и обеспечения условий для их справедливого и мирного урегулирования», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что к учениям были привлечены инструкторы, имеющие опыт и прошедшие подготовку в миротворческих миссиях ООН.
Подразделения сил ОДКБ совместно решали миротворческие задачи на КПП, пунктах приема беженцев, проводили патрулирование местности и оказывали гуманитарную помощь.
После учения в Казахстане под эгидой ОДКБ состоится учение «Рубеж-2024» в Таджикистане.