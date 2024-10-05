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Завершились учения ОДКБ «Нерушимое братство-2024»

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Завершилось командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2024», которое проходило на учебном полигоне «Берег» в Казахстане, об этом сообщили в пресс-службе белорусского министерства обороны.

Источник: Sputnik.by

В учениях принимали участие представители ВС пяти стран: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Военные отработали вопросы подготовки и ведения миротворческой операции Коллективными силами ОДКБ на территории условного государства в Центральной Азии.

Беларусь на учениях представляли военнослужащие миротворческой роты 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, сводного подразделения ОМОН и «Рысь» МВД Беларуси.

️ «В ходе учения проводилась миротворческая операция в целях стабилизации обстановки в районах потенциальных конфликтов и обеспечения условий для их справедливого и мирного урегулирования», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что к учениям были привлечены инструкторы, имеющие опыт и прошедшие подготовку в миротворческих миссиях ООН.

Подразделения сил ОДКБ совместно решали миротворческие задачи на КПП, пунктах приема беженцев, проводили патрулирование местности и оказывали гуманитарную помощь.

После учения в Казахстане под эгидой ОДКБ состоится учение «Рубеж-2024» в Таджикистане.