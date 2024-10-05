Александр Беглов поздравил учителей с профессиональным праздником

Ваш труд — это, в первую очередь, призвание. Он требует высочайшего профессионализма и самых важных человеческих качеств — честности, доброты, чуткости, отзывчивости. Вы не просто делитесь с детьми своими знаниями. Вы воспитываете и наставляете, формируете личность, развиваете таланты и любознательность, прививаете детям наши традиционные ценности. От всех жителей Петербурга благодарю вас за добросовестный труд, преданность делу и любимому городу.