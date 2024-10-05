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Глава Крыма поздравил учителей с профессиональным праздником

Сергей Аксенов отметил самоотверженность крымских учителей.

Источник: Комсомольская правда

Сергей Аксенов поздравил учителей с профессиональным праздником. Он отметил, что Крым является регионом с богатыми образовательными традициями и огромным потенциалом, а крымские педагоги — настоящими подвижниками, болеющими душой за свое дело.

«Продолжается модернизация отрасли, строятся и реконструируются школы, много делается для социальной поддержки учителей, повышения престижа педагогического труда», — сказал Аксенов.

Глава Крыма также напомнил, что одной из ключевых задач школы является патриотическое воспитание.

Аксенов поблагодарил учителей за самоотверженный труд и верность профессии, а также пожелал здоровья, творческого вдохновения и гордости за успехи учеников.

День учителя в России ежегодно отмечается 5 октября.

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