Глава Крыма поздравил учителей с профессиональным праздником

Сергей Аксенов поздравил учителей с профессиональным праздником. Он отметил, что Крым является регионом с богатыми образовательными традициями и огромным потенциалом, а крымские педагоги — настоящими подвижниками, болеющими душой за свое дело.
«Продолжается модернизация отрасли, строятся и реконструируются школы, много делается для социальной поддержки учителей, повышения престижа педагогического труда», — сказал Аксенов.
Глава Крыма также напомнил, что одной из ключевых задач школы является патриотическое воспитание.
Аксенов поблагодарил учителей за самоотверженный труд и верность профессии, а также пожелал здоровья, творческого вдохновения и гордости за успехи учеников.
День учителя в России ежегодно отмечается 5 октября.