Welt: НАТО намерена довести число боевых бригад до 131

Таким образом, по информации издания, планируется довести их общую численность до 131 бригады. Газета отмечает, что с 2022 года НАТО оценивает Россию как наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности государств-членов. Для противодействия угрозе, якобы исходящей от РФ, альянсу необходимо наращивание военной мощи, подчеркивает газета. Эти «минимальные требования к возможностям» (MCR), установленные американским генералом Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье, содержат ряд дополнительных требований к государствам-членам.
Хотя в 2021 году считалось достаточным наличие 82 боевых бригад, в будущем их должно быть 131, говорится в статье. Это увеличение на 49 таких крупных соединений, которые в Бундесвере (ВС ФРГ) имеют численность около 5 тыс. военных каждое. Для руководства и поддержки этих войск количество «боевых корпусов» должно увеличиться с 6 до 15, а штабов дивизий — с 24 до 38. Существует также необходимость действий в отношении техники, особенно противовоздушной обороны, боеприпасов, высокоточного оружия большой дальности, а также логистики и транспорта.
Ожидается также увеличение количества вертолетных единиц — с 90 до 104. В ожидании встречи министров обороны НАТО в октябре 2025 года MCR теперь будут распределены между государствами-членами в качестве обязательных задач по наращиванию потенциала, резюмирует газета.
26 сентября министр обороны Германии Борис Писториус, выступая в Сейме (парламенте) Литвы, заявил, что «Россия стремительно наращивает производство оружия и резко наращивает свои вооруженные силы». Ранее министр уже выступал с утверждением, что западным странам необходимо в течение следующих 3−5 лет готовиться к возможной войне с Россией. Это может потребовать оперативной переброски военных НАТО на восточный фланг.
Президент России Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководством мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что утверждения коллективного Запада о готовности РФ напасть на страны — члены НАТО являются чушью, «бредом собачьим».