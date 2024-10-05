Welt: НАТО намерена довести число боевых бригад до 131

Хотя в 2021 году считалось достаточным наличие 82 боевых бригад, в будущем их должно быть 131, говорится в статье. Это увеличение на 49 таких крупных соединений, которые в Бундесвере (ВС ФРГ) имеют численность около 5 тыс. военных каждое. Для руководства и поддержки этих войск количество «боевых корпусов» должно увеличиться с 6 до 15, а штабов дивизий — с 24 до 38. Существует также необходимость действий в отношении техники, особенно противовоздушной обороны, боеприпасов, высокоточного оружия большой дальности, а также логистики и транспорта.