Лукашенко заявил, что белорусам нужен только мир

«Вы не хуже, чем я, а многие лучше, чем я, чувствуете и понимаете, что лучше работать на родной мирной земле. Нам нужен мир. Нам больше ничего не надо. Все остальное мы сделаем, как всегда было, своими руками. Но нам надо выстоять, чтобы в очередной раз наша Беларусь не стала полем битвы сильных мира сего. На это мы будем нацелены. Этого вы хотите, еще больше этого хочу я», — сказал Лукашенко во время участия в празднике, посвященном сбору урожая, в Микашевичах (Брестская область на юге Белоруссии).