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Лукашенко заявил, что белорусам нужен только мир

МИНСК, 5 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусам нужен только мир и надо выстоять, чтобы страна не стала полем битвы. Слова главы государства приводит агентство Белта.

Источник: © РИА Новости

«Вы не хуже, чем я, а многие лучше, чем я, чувствуете и понимаете, что лучше работать на родной мирной земле. Нам нужен мир. Нам больше ничего не надо. Все остальное мы сделаем, как всегда было, своими руками. Но нам надо выстоять, чтобы в очередной раз наша Беларусь не стала полем битвы сильных мира сего. На это мы будем нацелены. Этого вы хотите, еще больше этого хочу я», — сказал Лукашенко во время участия в празднике, посвященном сбору урожая, в Микашевичах (Брестская область на юге Белоруссии).

«Живите дружно, мирно. Не обижайте ни украинцев, ни россиян, которые приезжают к нам с добром. Берегите этот мир. Межрелигиозный, межнациональный. Он нам дорого достался. Земли для всех хватит. Приезжие к нам не просят кусок хлеба. А если просят, то только в начале. Затем они работают и зарабатывают сами. Нам нужны на этой земле рабочие руки», — добавил Лукашенко.

Лукашенко Александр