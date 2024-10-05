Лукашенко заявил, что белорусам нужен только мир

«Вы не хуже, чем я, а многие лучше, чем я, чувствуете и понимаете, что лучше работать на родной мирной земле. Нам нужен мир. Нам больше ничего не надо. Все остальное мы сделаем, как всегда было, своими руками. Но нам надо выстоять, чтобы в очередной раз наша Беларусь не стала полем битвы сильных мира сего. На это мы будем нацелены. Этого вы хотите, еще больше этого хочу я», — сказал Лукашенко во время участия в празднике, посвященном сбору урожая, в Микашевичах (Брестская область на юге Белоруссии).
«Живите дружно, мирно. Не обижайте ни украинцев, ни россиян, которые приезжают к нам с добром. Берегите этот мир. Межрелигиозный, межнациональный. Он нам дорого достался. Земли для всех хватит. Приезжие к нам не просят кусок хлеба. А если просят, то только в начале. Затем они работают и зарабатывают сами. Нам нужны на этой земле рабочие руки», — добавил Лукашенко.