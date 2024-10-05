Лукашенко заявил, что Беларуси ничего не нужно кроме мира

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии чествования аграриев фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2024» завил, что Беларуси ничего не нужно кроме мира, пишет БелТА.
— Вы не хуже, чем я, а многие лучше, чем я, чувствуете и понимаете, что лучше работать на родной мирной земле. Нам нужен мир. Нам больше ничего не надо, — подчеркнул президент Беларуси.
Глава государства добавил, что остальное будет сделано своими руками. Он добавил, что белорусам нужно выстоять, что в очередной раз страна «не стала полем битвы сильных мира сего».
— На это мы будем нацелены. Этого вы хотите, еще больше этого хочу я.
Лукашенко призвал жить дружно и мирно, а также не обижать ни россиян, ни украинцев, которые приезжают в Беларусь с добром.
— Берегите этот мир. Межрелигиозный, межнациональный. Он нам дорого достался, — заметил президент.
Он акцентировал внимание на том, что земли на всех хватит. Кроме того, он добавил, что приезжие в страну не просят кусок хлеба.
— Земли для всех хватит. Приезжие к нам не просят кусок хлеба. А если просят, то только в начале. Затем они работают и зарабатывают сами. Нам нужны на этой земле рабочие руки, — сказал Александр Лукашенко.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что хочет мирного сосуществования с Украиной.
Кроме того, Лукашенко назвал незаконными и фашистскими санкции против Беларуси.
Тем временем президент Беларуси сказал про основной приоритет государственной политики Беларуси.