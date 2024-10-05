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Лукашенко заявил, что Беларуси ничего не нужно кроме мира

Лукашенко сказал белорусам нужен мир, и больше ничего.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии чествования аграриев фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2024» завил, что Беларуси ничего не нужно кроме мира, пишет БелТА.

— Вы не хуже, чем я, а многие лучше, чем я, чувствуете и понимаете, что лучше работать на родной мирной земле. Нам нужен мир. Нам больше ничего не надо, — подчеркнул президент Беларуси.

Глава государства добавил, что остальное будет сделано своими руками. Он добавил, что белорусам нужно выстоять, что в очередной раз страна «не стала полем битвы сильных мира сего».

— На это мы будем нацелены. Этого вы хотите, еще больше этого хочу я.

Лукашенко призвал жить дружно и мирно, а также не обижать ни россиян, ни украинцев, которые приезжают в Беларусь с добром.

— Берегите этот мир. Межрелигиозный, межнациональный. Он нам дорого достался, — заметил президент.

Он акцентировал внимание на том, что земли на всех хватит. Кроме того, он добавил, что приезжие в страну не просят кусок хлеба.

— Земли для всех хватит. Приезжие к нам не просят кусок хлеба. А если просят, то только в начале. Затем они работают и зарабатывают сами. Нам нужны на этой земле рабочие руки, — сказал Александр Лукашенко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что хочет мирного сосуществования с Украиной.

Кроме того, Лукашенко назвал незаконными и фашистскими санкции против Беларуси.

Тем временем президент Беларуси сказал про основной приоритет государственной политики Беларуси.