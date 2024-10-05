Андрей Бочаров проинспектировал реконструкцию стелы на Аллее Героев

— Сохранение исторического наследия — наиважнейшая задача, она будет выполняться и впредь. Мы это расцениваем, как приказ наших фронтовиков, ветеранского сообщества. В 10-летней программе развития данному направлению уделено значительное внимание. Объем финансовых средств предусмотрен. Приведение в надлежащее состояние памятного места на аллее Героев ведет к следующему шагу. Площадь Павших борцов также должна соответствовать задачам целостного развития территории с учетом транспортных артерий, которые здесь расположены, — отметил Андрей Бочаров.