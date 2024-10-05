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Андрей Бочаров проинспектировал реконструкцию стелы на Аллее Героев

Сегодня, 5 октября, в ходе рабочей поездки губернатор Андрей Бочаров вместе с мэром Владимиром Марченко проинспектировали ход работ по комплексной реконструкции Аллеи Героев в Центральном районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, работы поэтапно уже ведутся на самом ответственном участке — у стелы с Вечным огнем.

Общественное пространство запланировано привести в порядок к 9 мая следующего года — к 80-летию Великой Победы.

— Сохранение исторического наследия — наиважнейшая задача, она будет выполняться и впредь. Мы это расцениваем, как приказ наших фронтовиков, ветеранского сообщества. В 10-летней программе развития данному направлению уделено значительное внимание. Объем финансовых средств предусмотрен. Приведение в надлежащее состояние памятного места на аллее Героев ведет к следующему шагу. Площадь Павших борцов также должна соответствовать задачам целостного развития территории с учетом транспортных артерий, которые здесь расположены, — отметил Андрей Бочаров.

Концепцию преображения площади Павших Борцов спланируют вместе с ветеранскими и молодежными объединениями.