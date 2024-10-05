Андрей Бочаров после инаугурации посетил собор Александра Невского в Волгограде

Как сообщили в обладминистрации, глава региона посетил восстановленный собор святого благоверного князя Александра Невского, где поставил свечи и пообщался с настоятелем.
Напомним, что возрождение собора в центре Волгограда стало возможным благодаря системной работе по сохранению исторической памяти и правды, уникального духовного и культурно-исторического наследия региона. Разрушенную в начале XX века святыню удалось полностью восстановить за 5 лет. В сентябре 2021 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично освятил православный храм.
Добавим, что церемония инаугурации губернатора Волгоградской области состоялась 4 октября 2024 года в торжественной обстановке Триумфального зала музея-панорамы «Сталинградская битва». В мероприятии участвовали ветераны, почетные граждане Волгоградской области, омбудсмены и руководители предприятий и организаций, которые вносят существенный вклад в развитие региона.