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Андрей Бочаров после инаугурации посетил собор Александра Невского в Волгограде

На следующий день после торжественного вступления в должность губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров побывал в главном храме города-героя.

Как сообщили в обладминистрации, глава региона посетил восстановленный собор святого благоверного князя Александра Невского, где поставил свечи и пообщался с настоятелем.

Напомним, что возрождение собора в центре Волгограда стало возможным благодаря системной работе по сохранению исторической памяти и правды, уникального духовного и культурно-исторического наследия региона. Разрушенную в начале XX века святыню удалось полностью восстановить за 5 лет. В сентябре 2021 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично освятил православный храм.

Добавим, что церемония инаугурации губернатора Волгоградской области состоялась 4 октября 2024 года в торжественной обстановке Триумфального зала музея-панорамы «Сталинградская битва». В мероприятии участвовали ветераны, почетные граждане Волгоградской области, омбудсмены и руководители предприятий и организаций, которые вносят существенный вклад в развитие региона.