Андрей Бочаров после инаугурации посетил собор Александра Невского в Волгограде

Напомним, что возрождение собора в центре Волгограда стало возможным благодаря системной работе по сохранению исторической памяти и правды, уникального духовного и культурно-исторического наследия региона. Разрушенную в начале XX века святыню удалось полностью восстановить за 5 лет. В сентябре 2021 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лично освятил православный храм.