Андрей Бочаров подвел итоги работы с заместителями, облдумой и мэром Волгограда

В совещании приняли участие все профильные заместители главы региона, председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин, глава Волгограда Владимир Марченко. Присутствующие обсудили текущие задачи и подвели итоги совместной работы.
Добавим, что утром 5 октября губернатор Андрей Бочаров и глава Волгограда Владимир Марченко проинспектировали ход реализации комплексного проекта реконструкции Аллеи Героев. Территория полностью обновится к весне 2025 года, к 80-летию Великой Победы.
Как было озвучено на выездном совещании, следующим восстановленным объектом станет площадь Павших Борцов областного центра.