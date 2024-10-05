«Обсуждают давно». СМИ раскрыли, что Запад хочет сделать с Украиной

После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник главы государства Юрий Ушаков позже заявил, что мирные предложения Москвы не аннулированы, но на этом этапе разговаривать с Киевом Москва не будет.