Владимир Путин наградил троих жителей Челябинской области

Указ главы государства, опубликованный на официальном портале правовой информации, касается в том числе и троих жителей региона.
Согласно распоряжению Владимира Путина, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждается Александр Луцет, он директор компании, занимающейся эксплуатацией дорог.
Электромонтер контактной сети филиала ОАО «РЖД» Владислав Мурзин удостоен медали «За спасение погибавших».
Звание «Заслуженный ветеринарный врач РФ» присвоено руководителю Еткульской ветеринарной станции Юрию Водиченкову.